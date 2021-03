Kamila Magálová prijala pozvanie do relácie RTVS Zlaté časy. Moderátorke Eni Vacvalovej to nedalo a otvorene sa jej opýtala na vzťah so Studenkovou. „Keď sme pri tej Zdenke, tak v čase, keď ste boli obidve veľmi v kurze, nebola tam nejaká rivalita medzi vami? Pretože to tak niekedy vznikne aj medzi mladými hercami, aj medzi mužmi a ženami,” chcela vedieť od Magálovej. Kamilu to však rozhodne nijako nezaskočilo a odpovedala noblesou sebe vlastnou.

Kamila Magálová sa konečne vyjadrila k vzťahu so Studenkovou. Zdroj: tv joj

„Rivalita v dobrom zmysle slova je veľmi dôležitá, hlavne v tejto brandži, myslím si. Je to inšpirácia. Napríklad, keď ju vidím, že niečo hrá, tak si poviem, aha, toto je veľmi dobré, toto by som ja zahrala možno inak, ale je to inšpirácia. Možno v nejakej inej postave to zužitkujem,” reagovala nonšalantne Kamila.

Do toho sa však ozval uštipačný Milan Lasica so svojím typickým humorom. “A možno si poviete, aha, takto to hrá, toto by som ja zahrala asi lepšie,” začal sa smiať humorista, načo mu dala Kamila so smiechom za pravdu. „Ale boli aj také situácie, že som si povedala, eeej, toto dala veľmi dobre!” doplnila ho a uviedla skvelý príklad. „To je niečo podobné, ako keď hráte golf a kolega odpáli a ide mu to úplne niekde inde. A vy sa zatvárite, že oj, škoda, ale v duchu si hovoríte, hmmm, chvalabohu, ja to teraz odpálim oveľa lepšie,” dodala s úsmevom. Celú časť aj s Pavlom Pospíšilom uvidíte vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.