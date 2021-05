Kamila Magálová aktuálne skúša novú hru, keďže po dlhých mesiacoch sa pre verejnosť znova otvárajú divadlá s obmedzeným počtom ľudí. V júni je dokonca plánovaná premiéra. Okrem radosti, že sa herečka konečne o chvíľu postaví pred divákov v sále, má veľkú radosť aj v rodine. Kamile sa totiž pred mesiacom narodila vnučka. Stala sa tak už šesťnásobnou babičkou. Na vnúčatá nedá dopustiť.

Kamila Magálová nedávno v Zlatých časoch. Zdroj: RTVS

„Babičky sú na to, aby rozmaznávali svoje vnúčatá a rodičia sú na to, aby vychovávali. Je to veľmi príjemné byť babičkou. Prídu ku mne, navarím, rozmaznám ich, napečiem a potom im veľmi rada zamávam, keď idú domov. A už nech sa potom starajú o ne rodičia a píšu s nimi úlohy, lebo to by som asi nezvládla,” prezradila s úsmevom Magálová v rozhovore v Rádiu Jemné.

„Snažím sa im venovať každú voľnú chvíľu, keď mi to čas dovolí. Napríklad aj pred pár dňami som sa bola s vnučkou bicyklovať,” hovorí herečka, ktorej však celkom určite teraz bude robiť najväčšiu radosť jej najmenšia, iba mesačná vnučka.