Rok 2000 sa vyznačoval ako prelomový. Nové desaťročie, nové storočie, nové tisícročie. Obrovskej obľube sa v tých rokoch tešili mnohí politici. A na to obdobie si v relácii Hit roka na RTVS zaspomínali aj Michal Hudák a Kamila Magálová. „Nedá mi to nespomenúť, lebo videli sme aj vstup do Elektry, a teda predsedu. Ten sa vyjadril svojho času v rozhovore, že jeho obľúbenou herečkou je Kamila Magálová,“ smial sa Hudák a všetkým bolo jasné, že hovorí o Vladimírovi Mečiarovi.

Glosátori sa poriadne bavili! Hit roka 2000 Zdroj: archív RTVS

„On bol v programe u Riša Müllera. Ja som to pozerala, pokojne si sedím doma a Rišo mal na neho posledné otázky. Spýtal sa ho, kto je jeho obľúbená herečka. A on, že Kamila Magálová! Ježišmária, ja som sa tak zľakla!“ rehotala sa Kamila a pokračovala s ďalšou príhodou. „V tom roku sa o mne písali klebety. Pýtali sa aj politikov, čo si o tom myslia. A túto otázku položili aj pánovi Ficovi a vtedy povedal: ‚Však čo, však je to pekná baba, tak prečo by o nej nepísali? No, mne sa veľmi páči!‘ Keď som to počula, odpadla som,“ priznala so smiechom. Rovno však dodala aj to, že stále čaká na niekoho "chrumkavého", kto o nej povie, že sa mu páči. "Mne sa Kamila páči," dodal Michal Hudák a smiali sa ďalej hostia spolu s moderátorom na adresu Kamily.

Prečítajte si tiež: