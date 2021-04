S Kamilom Peterajom sa v relácii objavil aj Meky Žbirka. Pri tejto príležitosti si textár zaspomínal, ako komunisti nechutne diskriminovali Mariku Gombitovú, pretože bola na vozíčku a nechceli ju na Lýre. Napriek tomu vystúpila bez generálok.

Kamil Peteraj Zdroj: rtvs

„Keď sme sa dohodli, že príde na Lýru, tak tam vzniklo strašné dusno. Ľudia, ktorí boli postihnutí v socializme, tak sa nesmeli ukazovať. A tak tam nastalo, že okolo tretej, štvrtej oznámili, že jej vystúpenie nie je v dramaturgickom pláne. No v tom pláne bolo jasne napísané, že Modus a Marika sú jeho súčasťou. Všetci novinári sa vytratili, cítili, že bude „prúser”. Ja som sa v týchto „prúseroch” tiež párkrát v živote vykúpal. Nakoniec sme svoje presadili. Nemohla mať žiadnu skúšku. Ja som sa tak na ňu díval a hovorím jej: Marika, zvládneš to? Nikdy nezabudnem na tie jej mrazivé oči a povedala mi, neboj sa. Lebo to nebola zábava, to sa možno zdá. Išla rovno na pódium a tam predviedla skvelý výkon,” prezradil hrdo textár Peteraj. Ďalšie príhody a historky uvidíte dnes večer o 20.30 na RTVS.

