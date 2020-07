Pred pár dňami stáli pri českom hercovi Vojtovi Kotkovi všetci svätí. Mal totiž hrozivú nehodu na motorke, našťastie, skončil iba s pár zlomeninami v nemocnici a nič vážne sa mu nestalo. Mal byť však jednou z hlavných hviezd novej komédie Wandy Adamík Hrycovej. Žiaľ, urýchlene za neho museli nájsť náhradu. Čo na to hovorí Petra Polnišová, ktorá vo filme tiež zahviezdi?

Producentka Wanda Adamík Hrycová začala v týchto dňoch točiť novú československú komédiu s názvom Známi Neznámi. Len pár dní pred natáčaním sa však jednému z hlavných hviezd tohto filmu stalo veľké nešťastie. Český herec Vojta Kotek mal nehodu na motorke. Našťastie, nič fatálne sa mu nestalo, no keďže skončil v nemocnici a niekoľko týždňov bude musieť nosiť korzet, Wanda za neho musela urýchlene nájsť náhradu. V komédii okrem Tomáša Maštalíra a Táni Pauhofovej zahviezdi aj Petra Polnišová.

Vojta Kotek Zdroj: Profimedia

,,Áno, je to pravda, že sme mali pracovať s Vojtom Kotkom, už sme mali zopár čítačiek a prípravu a mňa nesmierne mrzí, čo sa Vojtovi stalo. My síce prídeme o skvelého herca, ale dôležité je, že je v poriadku a vydýchli sme si , že jeho nehoda nebude mať žiadne trvalé následky. Teraz sa hlavne potrebuje dať dokopy a my musíme ísť ďalej. Určite nám bude chýbať, bola s ním veľká sranda a je veľmi milý človek. Ale zdravie je na prvom mieste," priznala Peťa.