„Čaká ma moja prvá túra. Áno, mám 35 a nie som príliš športový typ, ale rada skúšam nové veci. Tak mi držte palce, nech to zvládnem,“pochválila sa Kalisová na Instagrame a priložila fotky, ako sa člnkuje na Štrbskom plese. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nebola nahodená pomaly ako na módnu šou. Sivý nohavicový overal, chlpatá bundička a vysoké čižmy, to bol markizáčkin outfit na člnkovanie. „Áno, veslovala som a uznávam, že kibicovanie do riadenia mi ide lepšie ako pádlovanie,“dodala Mirka, ktorá oblečenie príliš neodhadla.

Frajera tentokrát nechala doma. Zdroj: instagram

