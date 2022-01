"Tak predsa sa mi podarilo prerobiť moju fialovú spálňu na spálňu mojich snov. Ešte treba doladiť pár detailov, ale už teraz z nej mám parádny pocit. Nový matrac, vankúše potiahnuté tenclom, lampy, dvere, olištovaná posteľ aj skriňa. Tú už len na bielo natrieť a bude to. Ešte čakám na parádny rustikálny písací stôl, ale ten vám ukážem neskôr," zverila sa pred pár dňami Kalisová na svojom Instagrame.

"Ako sa vraví, všetko treba do konca roka ukončiť a nenechať rozrobené. Mne sa to úplne nepodarilo, ale základ tam je. A to je dôležité, no nie? Teším sa, ako to tento rok dokončím," dodala Mirka a zverejnila krátke video, ktoré zachytáva prerábku jej spálne. Mirka si ju zariadila podľa jej vysnívanej predstavy. Nad posteľou má množstvo kvetov, rôzne vázy, sveteľnú reťaz i sviečky.

Miriam Kalisová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CU4elCusOGY/

