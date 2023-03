Reflex je magazín, ktorý prináša emotívne reportáže týkajúce sa investigatívy či iných zaujímavostí. Vysiela sa od roku 2006 a objavili sa v ňom viacerí moderátori. Najnovšie epizódy si už diváci pozrú v novom dizajne!



„Naše heslo Ľudia, príbehy, emócie zostáva v platnosti. Potrebovali a chceli sme obnoviť vizuál relácie. Dlhší čas sme o tom diskutovali a rozmýšľali, ako to zrealizovať. Reflektujeme na všetky trendy, ktoré sú v moderných televíziách. Obmenili sme farby, celé sme to zdynamizovali a pridali ďalšie prvky do vizuálu,” vysvetlila nám šéfdramaturgička Zuzana Štelbaská.

Priaznivci relácie sa však nemusia báť, že sa zmení aj idea relácie. „Obsah to ovplyvní len v tej miere, v akej ju ovplyvňuje čas, tak ako životy nás všetkých. Budeme sa venovať témam, ktoré trápia divákov, pretože oni budú navždy stredobodom Reflexu,” doplnila.



Nakrúcanie reportáže nie je jednoduché a predchádza mu dlhý proces zisťovania informácií o danej téme. Snímka zo strižne, kde redaktorka JARMILA KOVÁČOVÁ finalizuje výsledok svojej práce. Zdroj: TV Markíza

Súčasťou zostáva moderátorské trio – Horváthová, Kalisová a Kövešová. Vizuál sa pozdáva aj Kvetke. „Tieto farby mám veľmi rada, takže pre mňa je to príjemné. Som zvedavá, ako na tom pozadí bude vyzerať naše oblečenie,” povedala nám.



Súčasťou Reflexu bol kedysi aj investigatívny novinár a moderátor Patrik Herman. Zdroj: TV MARKIZA

„V rámci zmeny grafiky nás čaká množstvo nových farieb, žiarivosti, dynamiky a oživenia. Nastal čas posunúť sa o veľký kus ďalej. Myslím, že sa to celému tímu, ktorý na zmene spolupracoval podarilo,“ zhodnotil šéf spravodajstva a publicistiky Hernich Krejča.

Epizódy z nového štúdia môžete sledovať od pondelka o 17.25 na Markíze.