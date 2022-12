Keď prišla pandémia covidu, medzi ľuďmi sa vo veľkom rozmohlo otužovanie. Prešli takmer tri roky a prvý raz k nemu pričuchla aj markizáčka Mirka Kalisová. „Tí, čo ma poznáte, viete, že takto rýchlo neleziem do vody ani na dovolenke. Povedala som si, že si to sem odložím ako motiváciu pre seba a možno aj pre ostatné zimomravé bytosti. Ono je fakt super vliezť do tej ľadovej vody (ešte lepšie potom vyliezť) a ten pocit, že človek prekoná sám seba, je top!” zverila sa Kalisová na sociálnej sieti, kde zverejnila video, keď zahájila otužovanie. „Toto je moje prvé vlezenie do vody, v ktorej je ľad a veľmi sa z toho teším. Až tak veľmi, že by som tam hneď išla znovu! Verím, že mi toto nadšenie pre vodu s kryhami ľadu vydrží. Tak mi držte palce! Ja vám držím tiež,” dodala.

Miriam Kalisová Zdroj: instagram

