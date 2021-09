Igor Adamec, ktorého si každý pamätá okrem detskej relácie Kakao aj ako účtovníka Milanka z Mafstory, o manželke rozprával vždy len v tom najlepšom. Žiaľ, ich šťastie sa skončilo, keď jeho lásku v roku 2016 zabilo onkologické ochorenie. Rok a pol nato sa herec objavoval v spoločnosti po boku istej čiernovlásky, ktorá s ním bola aj tesne po smrti jeho manželky na výročnej markizáckej párty.

Martin Vanek a Igor Adamec z čias Mafstory v roku 2007. Zdroj: TV Markíza

Na jeseň 2020 sa na jeho facebookovom profile objavili zamilované zábery s novou ženou. „Áno, je to moja partnerka. Sme spolu už rok a pol. Tá predtým bola moja asistentka z práce. Sem-tam chodila so mnou na predstavenia, keďže som bol sám,“ vysvetlil nám pred rokom bývalý kakaovník, ktorý neskrýval šťastie. No ani tento vzťah mu nevydržal. Adamec však dlho sám neostal. Po jeho boku je už pár mesiacov nová priateľka, ktorá ho prišla podporiť na krst jeho novej knihy. „Je to moja priateľka, sme spolu pol roka a som šťastný,” povedal nám herec, no viac svoje súkromie komentovať nechcel.

