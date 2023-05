Moderátorka vystrašila svojich fanúšikov záberom z chirurgickej ambulancie, a keďže od nich dostala množstvo správ, rozhodla sa celú situáciu vysvetliť, čo sa presne stalo. „Nestalo sa nič nejako extra vážne, len som včera utekala na električku a spadla som pri tom zo schodov a teda vyvrtla som si nohu." Chystá sa preto zmeniť svoj program a predovšetkým oddychovať.

Neskôr sa na Instagrame k pádu ešte vrátila a detailne opísala, čo všetko po ňom nasledovalo. Zažila totiž aj isté rozčarovanie zo správania prítomných ľudí. "Ono to bolo na začiatku komické, lebo vlastne ľudia, ktorí stáli na zastávke podľa mňa nevedeli, či si robím srandu, alebo to myslím naozaj. Nejako nikto z nich sa nehrnul mi pomôcť alebo niečo. Ja som teda spadla ešte aj s Tristankom, ktorého som držala a aj on sa trošku udrel, ale našťastie, nie tak veľmi," vybavovala si nepríjemné momenty.

Diana sa prednedávnom zbavila svojej dlhej hrivy. Zdroj: Instagram/dihager

Objavila sa však aj istá osoba, ktorú situácia nenechala chladnou. "Spoza môjho chrbta prišla istá pani, ktorá mi pomohla vstať, posadila ma a pýtala sa, ako mi môže pomôcť. Pomohla mi tými schodmi zase naspäť a chcela ma odprevadiť vlastne až domov, normálne mi vyšli slzy z celej tej situácie. Z toho, čo sa vlastne stalo, ale aj z toho, aký bol tento človek neuveriteľne úžasný, dokonca sme si vymenili telefónne čísla," priznala rozcítene. Na záver sa znova poďakovala a apelovala na všetkých ľudí, aby sa takýmto situáciám neotáčali chrbtom.