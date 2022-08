V ankete Hokejista roka 2022 získal Juraj Slafkovský suverénne prvenstvo. Talentovaný 18-ročný mladík triumfoval v hlavnej kategórii a odniesol si aj trofeje pre najlepšieho útočníka sezóny a pre najlepšieho hráča do 20 rokov. Práve touto informáciou ho privítala v Teleráne Kveta Horváthová. „Zabodoval si v ankete Hokejista roka, kde v tých troch hlavných kategóriách si vyhral všetky ceny, to znamená, že si najlepší hokejista, najlepší hokejista do 20 rokov a ešte najlepší obranca," zahlásila blondínka v živom vysielaní. V tom momente ju však Slafkovský okamžite opravil, že nie obranca, ale útočník. „Áno, útočník... Ďakujem Števovi Šprochovi, ktorý mi tu hovorí do uška, že obranca a ja viem, že útočník, takže blahoželáme," poznamenala poriadne naštvaná Kveta, ktorá si vďaka kolegovi vyrobila nechcený trapas.

Moderátorka Telerána Kveta Horváthová zažila pre Števa Šprochu trapas v živom vysielaní. Zdroj: tv markíza

To však ani zďaleka nebolo všetko. Hoci má Juraj totálne nabitý diár a ako sám povedal, v piatok večer už musel byť na tréningu v Košiciach, urobil si čas a prišiel ráno do Telerána. Keby však vedel, čomu všetkému bude čeliť, ktovie, či by pozvanie skutočne prijal. Tomáš Juríček totiž spomenul jeho úsmevné video, ako musel volať otca, aby mu tesne pred draftom NHL pomohol uviazať kravatu. Následne v živom prenose vytiahli pokrčenú kravatu a s rehotom ho vyzvali, aby ju uviazal. „Nie,” stroho reagoval Juraj. Juríček to však neodhadol ani v momente, keď mu položili otázku od divákov, aký je jeho nesplnený sen.

Dokonca ho prirovnali k ich redaktorovi. Zdroj: tv markíza

„Jasné, že mám, ale nemôžem ho prezradiť, aby…” odpovedaj Juraj. „Taký neslušný je?” okamžite zareagoval moderátor a Juraj sa po jeho nevhodnej poznámke doslova zháčil: „Nie, to preto, aby sa splnil.” A čerešničkou na torte bolo, keď na záver relácie k sebe zavolali redaktora Dominika, ktorý číta odkazy od divákov. „Dominik, poď, prosím ťa, sem k nám na chvíľočku, ešte jednu vec musíme vyskúšať, pretože diváci nám od rána píšu, že vy dvaja sa na seba podobáte,” smial sa Juríček. „A vieš čo? Obaja majú dve oči, jeden nos, jedny ústa a dve uši," pokračovala Kveta, Juraj však z toho dvakrát nadšený nebol. „No… Tak to sme si potom asi všetci podobní,” poznamenal ironicky Slafkovský. „Tak to je pravda, ale asi by ste si mohli porozprávať s rodičmi, či tam nie je niečo,” zaklincoval to Juríček poriadne nevhodnou poznámkou.

Prečítajte si aj: