Seriál Slovania mal minulý týždeň poriadne napínavý koniec. Do dediny nabehol cudzinec Vlad, ktorého hrá Juraj Loj (37), a omámený nápojom vrieskal na plné kolo. Dnes ho však čaká nesmierne utrpenie.

Juraj Loj si v dnešnej časti poriadne vytrpí. Keď omámený a dezorientovaný vletel do ​Hradiska Veľký stôl, vystrašil všetkých obyvateľov. Okrem toho zmizlo miestne dievča Desana, čo si dedinčania ihneď spoja s prítomnosťou Vlada, ktorému preto hrozí trest smrti.

Juraj Loj musel mesiac trpieť takto zamaskovaný. Zdroj: Stana TOPOLSKA

Najskôr ho oholia a potom mu do rúk vložia žeravé železo. Loj bude kričať od bolesti a pri pohľade na neho budú dlane páliť aj divákov. Samozrejme, utrpenie bolo iba naoko, keďže v skutočnosti držal Juraj v rukách studenú rekvizitu. Ale stvárnil to famózne, to sa musí uznať.