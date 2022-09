Diváci sú zvyknutí, že Juraj Kemka vie občas prestreliť, no teraz, ako sedel v porote, to už poriadne prehnal. „Tebe vytekajú nohavice. Karol, ja upodozrievam Justina Timberlakea, neviem, či si to môžem dovoliť povedať, že on nevie spievať, on viac tancuje ako spieva, ale tým tancom tak všetko zvláštne zašmodrchá a potom sa všetci tvária, že vie spievať,” komentoval výkon Karola Tótha. „Toto si vyprosím, aby tu jeden Kemka z Martina, keby aspoň z Martina, ale z Vrútok či odkiaľ si došiel, takto hodnotil,” ozvala sa Zuzana Šebová.

V porote Tvojej tváre budú aj Adela Vinczeová a Juraj Kemka. Zdroj: TV Markíza

„No dovoľ, som z centra Martina, čo tu pletieš Vrútky, ty račianska dáma…!” skočil do nej a v tom momente sa už ozvala naštvaná Adela Vinczeová. „Hodnoťme prosím Karola!” Viac uvidíte v nedeľu večer na Markíze.

Prečítajte si tiež: