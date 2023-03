Juraj Jakubisko bral svoju chorobu statočne, v hlave pod typickým klobúkom si nosil len svoje filmárske sny. Do posledných chvíľ veril, že sa dočká premiéry Perinbaby 2 a že natočí ešte veľkofilm Slovanská epopej. Kreslil si na papier scenérie a v duchu už bol na rozľahlých pláňach s hercami. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa blíži jeho koniec. „S Jurajom sme pred týždňom boli na kontrole a dostali ohľadom rakoviny dobré správy,“ prezradila so slzami v očiach českému Blesku vdova Deana. Musel mať špeciálny prístroj na priamu výživu do žily. „Zdravotný stav sa zlepšoval. Napriek tomu nás Jurajko v piatok opustil...“ dodala smutne. Režisér skonal počas prevozu sanitkou do nemocnice po tom, čo sa doma necítil dobre.



Slávny režisér Juraj Jakubisko zomrel vo veku 84 rokov. Zdroj: archív

POSLEDNÁ ROZLÚČKA

Posledná rozlúčka s jedinečným režisérom sa bude konať v sobotu 4. marca od 13. 00 v Katedrále svätého Víta na Hradčanoch, kde v októbri 2019 prebehla rozlúčka aj s maestrom Karlom Gottom (†80). Na omši za Juraja Jakubiska sa očakáva veľká účasť jeho fanúšikov zo Slovenska aj z Česka. Nemal by chýbať rodinný priateľ exprezident Václav Klaus (81). Český prezident Miloš Zeman (78) sa rozlúčky nezúčastní. „Pán prezident pošle veniec so stuhou prezidenta republiky,“ povedal českému denníku Aha! hovorca Jiří Ovčáček. Omšu bude celebrovať kardinál Dominik Duka (79). Práve on sa v roku 2012 modlil za Juraja, keď sa schyľovalo k jeho transplantácii srdca a režisér strácal sily.

Jakubisko odišiel do filmového neba v Prahe vo veku nedožitých 85 rokov. Zdroj: TASR

„Bol filmovým kúzelníkom,“ ocenil Jakubiskovo umenie Klaus. Sleduje ho už pol storočia. „Veľký človek, úžasný filmár a dobrý priateľ“ dodal s rešpektom. Ocenil aj výtvarné počiny Juraja Jakubiska. „Obrazy a maľované denníky a scenáre sú mimoriadne,“ dodala bývalá hlava státu. Klaus ešte pripomenul, ako obetavo sa o manžela starala za posledných 10 rokov od transplantácie srdca, ku ktorej sa ešte pred rokom pridala rakovina, jeho milovaná manželka Deana Jakubisková (64).



Prečítajte si tiež: