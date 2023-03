Milan Zimnýkoval a Radka Britaňáková sa premenili na Avatarov a zatancovali rumbu. No kým v predošlých kolách predviedol vynikajúci výkon, tentoraz akoby nemal svoj deň. Od poroty veľa bodov nedostal a nepodržali ho ani diváci. Zo šou tak vypadli práve oni.

Milan Zimnýkoval a Radka Britaňáková zo šou Let´s Dance vypadli. Zdroj: TV Markíza

,,Také priemerné, s opaskom Jánošíka," reagovali na jeho vystúpenie diváci. ,,Myslím si, že dnes vypadnú," písali ľudia ešte pred samotným vyraďovaním. A mali pravdu... ,,Za mňa to bol najmenej zaujímavejší pár, takže tentokrát vhodné vypadnutie," komentovali následne diváci ich koniec v šou. ,,Aj minule, keď vypadol Fero Joke, bol namachlený na žlto… To farbenie asi prináša smolu," zhodnotila Majka.

Junior a Radka Zdroj: TV Markíza

Junior a jeho tanečná partnerka prijali hneď v pondelok ráno pozvanie do Telerána. ,,To, že sme vypadli, my sme s tým úplne v pohode. Pre nás je to 7-8 týždňov tréningov, čo nám už nikto nevezme. Bolo to mega," priznal Junior. ,,Ja som veľmi vďačný za pozvánku do Let´s Dance, pretože mi tanec mimoriadne chýbal," poďakoval.