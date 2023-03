Milan Zimnýkoval a Radka Britaňáková sa premenili na Avatarov a zatancovali rumbu. No kým v prvom kole predviedol vynikajúci výkon a celá sála mu postojačky tlieskala, v ďalších dvoch už ťahal za kratší koniec. Od poroty veľa bodov nedostal a tentoraz ho nepodržali ani diváci. Zo šou tak vypadli práve oni.

Milan Zimnýkoval a Radka Britaňáková zo šou Let´s Dance vypadli. Zdroj: TV Markíza

„Také priemerné, s opaskom Jánošíka," reagovali na jeho vystúpenie diváci. „Myslím si, že dnes vypadnú," písali ľudia ešte pred samotným vyraďovaním. A mali pravdu... „Za mňa to bol najmenej zaujímavý pár, takže tentoraz vhodné vypadnutie," komentovali fanúšikovia šou. „Aj minule, keď vypadol Fero Joke, bol namachlený na žlto… To farbenie asi prináša smolu," zhodnotila Majka.

V pomalých tancoch nebol príliš doma. Zdroj: TV Markíza

Junior a jeho tanečná partnerka prijali hneď v pondelok ráno pozvanie do Telerána. „To, že sme vypadli, my sme s tým úplne v pohode. Pre nás je to 7 - 8 týždňov tréningov, čo nám už nikto nevezme. Bolo to mega," priznal Junior, ktorý bol mimoriadne rád, že si mohol vyskúšať účasť v tejto obľúbenej nablýskanej šou. „Som veľmi vďačný za pozvánku do Let´s Dance, pretože mi tanec mimoriadne chýbal," poďakoval. Najväčším sklamaním pre Juniora je určite aj to, že sa neprebojoval do kola, v ktorom sa budú tancovať ľudovky. Ako bývalý folklorista by určite exceloval. „Smutno mi je za tým, že netancujem, že nejdeme ďalej objavovať ďalší tanec. Ale nie je to o tom, že teraz chodíme smutní. My sme si to fakt užili, každý jeden tanec,” dodal.

Junior a Marcel v ich rannej šou vo Fun rádiu. Škoda, že nebol taký vtipný aj v Let´s Dance. V šou pôsobil až mimoriadne vážne. Zdroj: Fun rádio

Napriek tomu, že to zobral hrdinsky, určite si nepredstavoval, že skončí takto skoro. Čo všetko hralo v jeho neprospech? Tatiana Drexler v prvom kole povedala, že je Boh na rýchle tance. A v priebehu troch kôl svoje rýchle nôžky predviedol iba raz… V ďalších dvoch prípadoch tancoval pomalé tance, v ktorých nebol až tak doma a ich choreografie diváci nazvali nudou. Mnohých skalných fanúšikov Junior prekvapil aj svojou extrémnou serióznosťou. Kým v rannej šou Fun Rádia hádže neustále s Marcelom Forgáčom vtipné poznámky a poslucháči sa počas štyroch hodín vynikajúco zabávajú na ich trefných hláškach, v šou akoby to nebol ani on. Vystupoval až mimoriadne vážne. „Boris Valábik nie je žiadny parketový lev, ale ľudia mu posielajú hlasy aj preto, že zabáva publikum, vie si zo seba vystreliť a je mega vtipný. Škoda, že Junior v tejto šou nie je taký spontánny a zábavný ako s Marcelom v rádiu. Možno by dostával viac hlasov,” zhodli sa jeho priaznivci. Junior, ako sám povedal, účasť rozhodne neľutuje a keď sa bude dať, rád by sa tancu venoval aj naďalej.

