Pamätáte si na kultový hit z 90. rokov Mandarinka Darinka od Michaely Paštekovej? Za úspechom tejto pesničky stojí práve Julo Viršík. „Julo mal neomylný čuch na to, čo má potenciál stať sa hitom. Nielen čo sa týka zahraničnej produkcie, ale aj tej slovenskej. A tam dokázal objaviť hitový potenciál aj takých (teoreticky totálne nehitových) záležitostí ako Mandarinka Darinka od Mišky Paštekovej či Nesneží od Dušana Hergotta. Ale v zásade neexistuje na Slovensku interpret, ktorého v tom období naozaj úspešná skladba neprešla testom Julovej hitparády,” napísal hudobný expert Čurný.

Julo Viršík na archívnej snímke s Jurajom Čurným. Zdroj: Facebook J. Č.

„Julovi sa pesnička Mandarinka Darinka z nejakého dôvodu zapáčila. On už vtedy mal takú silu, keď niečo uviedol v rádiu svojím nenapodobiteľným spôsobom. Zrejme si to aj otestoval medzi ľuďmi, že pesnička nejakým spôsobom funguje. Mal ten dar, že vycítil potenciál pesničky a potom jej dal priestor v rádiu a to z nej urobilo hit. Sú aj ďalšie pesničky ako Nepoznám od IMT Smile či Anjel od MC Erika a Barbary a mnohé ďalšie. Jeho hitparáda bola akési sito. Pesničky, čo sa do nej dostali a uspeli tam, tak zaručene mali punc, že budú fungovať," prezradil nám Juraj.

Miška Pašteková v minulosti spievala s Petrom Nagyom. Zdroj: archív

„Kto by povedal, že z pesničky Nesneží môže byť hit? Alebo Hudba z Marsu Šakalík? To sú naozaj v tomto prípade ,Julove deti‘. Ale aby nenastal pocit, že on objavil len tieto pesničky, výrazne pomáhal aj všetkým megahitom, ktoré v rámci slovenskej populárnej hudby z toho obdobia poznáme,” dodal Juraj Čurný.

