Na herca Júliusa Satinského († 61) fanúšikovia nikdy nezabudnú vďaka jeho skvelým filmom alebo reláciám. A práve dnes by sa humorista dožil okrúhlej 80-ky.

Aj keď humorista mal veľké plány, osud to v decembri v roku 2002 zariadil úplne inak. Zákernú chorobu, rakovinu hrubého čreva, mu diagnostikovali počas prehliadky u urológa, ktorú absolvoval aj s bratom. Obaja bojovali s vážnym ochorením.

Humorista Július Satinský. Zdroj: archív

„Jeho žena Vierka chcela vyskúšať všetky možnosti. Objednala nejaký čaj z Peru, tuším tisíc dolárov to stálo. Vyzeral ako blato, Julo to pil, ale už bolo asi neskoro. Pár dní pred smrťou som bol u nich, posedeli sme, Vierka nás nechala samých, doniesla mu ten čaj z Peru... Vtedy som ho videl naposledy,“ povedal ešte v roku 2006 jeho brat Vojtech, ktorý boj nad rakovinou vyhral. Humorista by dnes oslávil 80. narodeniny.