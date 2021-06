Atmosféra ako počas búrlivých osemdesiatych rokov. V bratislavskom klube sa stretla spoločná generácia vynikajúcich hudobníkov, ktorí dokázali, že ešte rozhodne nepatria do starého železa. Legendárna bigbítová kapela The BUTTONS totiž krstila svoje nové CD a pozvanie prijal dokonca aj Jožo Ráž.

Krst bigbiťákov The Buttons sa konal vo vychýrenom klube v Bratislave. Skvelú atmosféru a kvalitnú muziku si nedali ujsť ani humorista Rasťo Piško či textár Kamil Peteraj. Kapela si za krstných otcov svojho nového CD zvolila pravých rockerov. Lídra Olympicu Petra Jandu a legendu Joža Ráža. Ako prvý na akciu dorazil práve Janda, ktorý ochotne rozdával rozhovory a nemal problém fotiť sa s fanúšikmi. Ráž došiel chvíľu po ňom, no takú dobrú náladu ako jeho kolega rozhodne nemal. Jožo je známy tým, že si mediálnu pozornosť príliš neužíva a nie je ani ten typ umelca, ktorý ochotne pózuje či rozdáva autogramy. Líder Elánu tesne pred krstom spolu s členmi The Buttons, Petrom Jandom a Jánom Balážom ešte debatovali v šatni.

Krst CD platne starej rockovej kapele The Buttons. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Tam bol však iným vstup zakázaný. Nám sa tam však predsa podarilo zastihnúť Joža už v oveľa lepšej náladičke. Spevák spokojne sedel na gauči, usmieval sa a v jeho blízkosti nechýbala jeho obľúbená whisky, fľaše vína a množstvo pohárikov. Jednoducho, rockeri predsa nebudú piť minerálku či malinovky.

Krst sa začal s polhodinovým meškaním a kapela to odpálila hneď niekoľkými hitmi. Po divokom hudobnom úvode prišiel rad na krstenie. Ako prvý na pódium prišiel Petr Janda. „Cesta bola dobrá. No pred Bratislavou bolo asi 7 kamiónov. Počúval som správy. Potom mi odišiel signál a naskočila mi nejaká miestna stanica. Ja muziku v aute nepočúvam,” povedal Janda. Hneď po ňom na pódium vystúpil Ráž. Ako inak, s fľašou whisky v ruke. Moderátor Ľubo Belák hostí hneď upozornil, že Jožo príliš výrečný nie je. „Jožo, počul si CD, ktoré ideš krstiť?” zisťoval Belák. „Hej,” stručne poznamenal Ráž. „A čo si priniesol?” zisťoval ďalej Belák. „Priniesol som moju obľúbenú írsku whisky, ktorou chcem krstiť toto CD,” pokračoval Ráž.

„Nech žije muzika, nech žijeme my všetci a na zdravie,” povedal Ráž, ktorý svoj obľúbený alkohol nepoužil iba na krstenie. Počas Jandovho príhovoru si s fľašky aj schuti odpil.