Dvojka RTVS krátko po Vianociach odvysielala dokument Večný Jožo, ktorý vznikal od roku 2011 do roku 2018 a je nakrúcaný na nečakaných miestach. A hoci tento film uzrel svetlo sveta už pred dvomi rokmi, diváci, ktorí ho nevideli, sa dozvedeli o Jožovi Rážovi nové veci a zažili ho v skutočne prekvapivých situáciách. Vedeli ste napríklad, že zbožňuje šmolkov?

Režisér dokumentu Jan Gogola ml. vysvetlil, prečo sa do filmu pustil: „Pristupujem k nemu ako k osobnosti, ktorá v rámci Elánu oslovila niekoľko českých a slovenských generácií a má schopnosť svojou tvorbou zjednocovať, ale ktorá zároveň svojimi verejnými prejavmi spoločnosť dlhodobo rozdeľuje a jej časť až odpudzuje.“ Prekvapivo, Jožo Ráž v celom dokumente hovorí po česky. „Jožo hovoril česky, pretože je zvyknutý hovoriť jazykom toho, koho stretne,” vysvetlil režisér.

Režisér Jan Gogola ml. Zdroj: ČT

Viackrát sa v ňom vrátil aj k svojej hrozivej nehode z roku 1999, pri ktorej takmer prišiel o život. „Ja si sny nepamätám, od svojej nehody som prestal snívať. Keď som bol malý, často sa mi snívalo, že prichádza maminka a nesie mi pohár kakaa. To som totiž miloval,” priznal s trpkosťou. „Ja som po tej nehode rád, že vôbec stojím. Dva roky som sa učil chodiť. Mám zlú rovnováhu, zle vidím, a hoci sa usmievam, je to hrozne ťažké na pódiu, keď ti všetko svieti do očí, nevidíš, kam stúpiš, sú tam samé pasce na teba nachystané,” pokračoval v úprimnom rozprávaní a priznal aj to, prečo sa vôbec neobjavuje na spoločenských akciách.

Jožo Ráž v dokumente Večný Jožo. Zdroj: RTVS/Dokument Večný Jožo

„Nebaví ma to. Ja takéto veci neznášam. Robí mi to zle na duši. Je mi na zvracanie. Idem radšej domov, s manželkou si čítame. Ja už nevidím dobre, takže mi manželka číta knihy. Špionážne romány,” priznal pred celým Slovenskom a Českom s tým, že manželka je pre neho všetkým a bez nej by tu už nebol.

Ráža však režisér ukázal aj v úplne inom svetle, v akom ho fanúšikovia nemajú šancu vidieť. Súkromie si totiž prísne stráži. V dokumente si užíva prechádzku so sučkou vlčiaka a milo sa s ňou blázni. „Toto je jej láska, že ti oblíže celú tvár,” smial sa. Režisér je prítomný aj na jeho pravidelných rehabilitáciách a vytiahol s nimi aj to, že s vnučkami sleduje rozprávky. „Tom a Jerry, Vlk a zajac, Šmolkovia…” prekvapil a Gogola sa ho opýtal aj vtipnú otázku. „Pripadáš si ako šmolko?” „Ja som niečo medzi šmolkom a Gargamelom,” reagoval pohotovo Jožo, ktorý od režiséra neskôr dostal milý darček. Plyšového šmolka. „To je bomba!” tešil sa Ráž, a keď bol neskôr v hoteli, ukázal do kamery aj svoje talizmany, ktoré mu robia roky spoločnosť.

„Oni su maličkí, ale strašne silní. Jeden je šmolko a druhý taký normálny slovenský trpaslík, roky jazdia so mnou ako ochrana. Sú to kamoši a dobráci. Výborní chalani.”

V dokumente otvorene rozprával aj o svojej ťažko chorej mame, ktorá zomrela v roku 2012, a zaspomínal si aj na otca, ktorého si však dlho neužil. „On bol obrovská autorita. Často mi dal facku, ale prešlo desať minút a už ma zavolal, dal mi pusu a všetko bolo dobré.” Vrátil sa aj k často diskutovanej téme, prečo sa objavoval na akciách HZDS. „Keby som bol v politike, bol by som diktátor a možno preto sa mi Mečiar páčil. Stál na vlastných nohách a všetko riešil sám, nikoho k sebe nepustil. A potom to dopadlo tak, ako to dopadlo,” vysvetlil.

V dokumente mal režisér na Joža aj mrazivé otázky. „Máš vymyslený svoj náhrobok?” „Nie, pretože neverím, že niekedy umriem. Ja si myslím, že som nesmrteľný,” dodal večný Jožo.

Prečítajte si tiež: