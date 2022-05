Cestovatelia z obľúbenej relácie RTVS S úsmevom po Slovensku tentoraz zakotvili aj v kúpeľoch v Nimnici. Ani vo sne by im však nenapadlo, kto ich bude kúpeľmi sprevádzať. Nik iný ako samotný rodák z tejto obce Jozef Vajda!

S úsmevom po Slovensku je zábavná cestovateľská šou. Členmi tohto tímu sú známe osobnosti, ktoré netradičným spôsobom spoznávajú Slovensko. Medzi nimi Boris Valábik, Janka Kovalčíková, Dominika Kavaschová, Juraj Šoko Tabaček a Marián Čekovský. Nedávno navštívili kúpele v Nimnici a herec Jozef Vajda im ukázal aj miesto, kde v detstve a mladosti býval. Teraz sa tam však nachádza soľná jaskyňa. Kedysi, presne na mieste, kde si hostia na ležadlách užívajú soľné výpary, mali Vajdovci obývačku.

Jozef Vajda Zdroj: Archív J.V.

„Čo poviete? Dobre sme to tu mali zariadené. Ale som v šoku, viem síce, že tu vznikla soľná jaskyňa, ale kedysi to tu vyzeralo trošku inak. Ale je to úžasné, keď si uvedomím, že tu som vyrastal a teraz je tu niečo, čo pomáha ľuďom,“ povedal Vajda. Ďalší diel uvidíte budúci štvrtok na Jednotke RTVS.

