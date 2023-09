Jozef Vajda (68) si zaspomínal na časy, keď sa vo svojom byte dostal do poriadne chúlostivej situácie. Nechtiac skončil v Adamovom rúchu na ulici.

Herec v relácii Hit roka prehovorí o momente, keď mu nebolo všetko jedno – ocitol sa totiž nahý na verejnom priestore. Dostal nový byt, v ktorom sa začali rekonštrukčné práce, no on sa rozhodol, že tam prespí napriek tomu, že byt nebol hotový. Problém bol, že v byte vybíjalo poistky. Robotníci mu poradili, že keď sa to stane, bude stačiť, aby ich vo vonkajšej skrinke zapol. A táto situácia skutočne nastala.

V relácii opísal situáciu, keď sa ocitol nahý na verejnom priestore. Zdroj: rtvs

„Ráno sa sprchujem a všetko vybilo. V Adamovom rúchu som si otvoril dvere a holý som nahmatal skrinku. Mal som otvorený balkón, zaplesli sa dvere! V dome nikto a ja úplne nahý! Musel som zísť dole z prvého poschodia, vyjsť von a holý som liezol po brvne na balkón. Boli tam triesky a bolo to príšerné,” opísal vtipnú príhodu. Hit roka uvidíte dnes o 20.30 na Jednotke.

