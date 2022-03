Situácia na Ukrajine nie je ľahostajná asi nikomu, nevynímajúc Joža Vajdu. „Vnímam to ako agresiu zo strany iného štátu. Jednoznačne to odsudzujem. Zabíjať ľudí v prospech mocenských politických ambícií je podľa mňa neprípustné. Je to hrozné. Súcitím s tými ľuďmi. Aj sa snažím akýmkoľvek spôsobom pomôcť týmto ľuďom. Neviem, či to vyriešime my, ak to nevyriešia Rusi alebo svet. To sú mocenské záujmy jednotlivých štátov. Nebudem to viac rozoberať. Je to novodobé delenie sveta, je to odsúdeniahodné. Vyriešiť to musí niekto na vyššej úrovni, nevyrieši to Slovensko,“ prezradil nám herec, ktorý zatiaľ nepanikári.

Premiera nového filmu “Šťastný nový rok 2”. Na snímke je Jozef Vajda. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Vôbec nepanikárim. Viete, dnes už máte jedno, či žijete blízko hranice alebo ďalej od nej. Ten veľký konflikt je taký globálny, že sa človek neskryje nikde. Toto neprajme nikomu na tomto svete. Je to jednoducho hrozné,“ dodal herec.

Prečítajte si tiež: