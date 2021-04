Marián Gáborík a Boris Valábik si do svojej relácie najnovšie zavolali Jozefa Vajdu (65). Herec sa veľmi dobre zabával a nešetril ani svojho kolegu Maroša Kramára.

Jozef Vajda má so svojimi hereckými kolegami množstvo zážitkov. Jednou vtipnou historkou s Marošom Kramárom sa pochválil aj v relácii Boris & Brambor.

Jožo Vajda v obľúbenej šou. Zdroj: rtvs

„Maroško je úžasný chalan. Nedávno som na Instagrame videl jeho fotku s textom, ,keď som ešte športoval’. Dosť som sa zasmial. Maroš nikdy nebol ten typ, žeby sa hrnul do športu. Kedysi sme robili také tenisové turnaje hercov a chcel som, aby tomu spravil reklamu. Súhlasil. Počas prvého zápasu išiel na kurt a keď si so súperom išiel podať ruku, natrhol si slabinu. Pri prvých troch krokoch. Dodnes neviem, či to spravil naschvál, alebo si ten sval naozaj natiahol,” smial sa Vajda. O čom všetkom ešte porozprával, uvidíte v piatok večer na RTVS.

