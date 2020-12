Otužovaniu počas druhej vlny pandémie koronavírusu prepadli viaceré známe tváre. Nielen Zuzana Vačková, Rytmus, Mirka Luberdová, ale aj Erika Barkolová sú fanúšikmi studenej vody. Herec Jožo Vajda však s otužovaním začal už pred rokmi, no dnes ho už tak príliš neláka. Prečo? „Stále v tom pokračujem, ale už nie tak, ako kedysi. No samozrejme raz za týždeň alebo za 10 dní idem,” prezradil nám herec.

S kolegom Vajdom si užijú vo filme Sviňa. Zdroj: Ivan Pastor, Emil Vaško, Archív

Čo spôsobilo, že to obmedzil? “Rozhodol som sa tak, lebo sa mi to zdalo veľa, keby chodím 4-5 krát do týždňa. Takto sa mi to zdá úplne normálne. Je to lepšie. Určite to otužovanie nejakým spôsobom pomáha. Teraz je to veľký hit, no záleží, či pri tom tí ľudia aj ostanú. Dôležité je, či to ľudia robia mesiac, rok alebo či im to ostane 40 rokov. Keď to začnú robiť všetci, mňa to potom aj prestáva baviť. Nemám rad veci, ktoré sa len tak stanú módnymi a musíte to robiť preto, lebo to robia oni. Človek to má robiť, lebo jeho organizmu to robí dobre. No je to aj veľmi individuálne,”dodal na záver herec.

