Celý svoj život zasvätil krásnym dievčatám pri hľadaní missiek do súťaže krásy. Najnovšie mu pribudla ďalšia vnučka. „Priatelia, chcem vám prezradiť, moje dlhšie utajované šťastie. A tým je, moja nová láska „princezná” Sofia. Narodila sa v ten istý deň ako britská kráľovná Alžbeta, len o 96 rokov neskôr. Je v poradí už treťou mojou láskou v rodine. Je to krásny pocit mať 3 missky. Veľmi sa teším a aj vďaka ním prežívam neopísateľné obdobie šťastia, spokojnosti a lásky,” napísal dojatý Oklamčák k fotke so svojou malou princeznou.

Jozef Oklamčák s manželkou Ankou. Zdroj: MARTIN DOMOK