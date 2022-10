Po vyše dvojročnej pauze pre pandémiu covidu 1. vicemiss 2020 Viktória Podmanická (20) onedlho mieri na svetové finále súťaže krásy Miss International do Japonska. Jej prípravy sú tak v plnom prúde. Odborník na krásu Jozef Oklamčák (66) do nej vkladá veľké nádeje.

Viktória Podmanická sa v roku 2020 stala prvou vicemiss. Okrem titulu vtedy získala aj výnimočnú možnosť ísť reprezentovať našu krajinu na Miss International do ďalekého Japonska. „Po nedávnom úspechu našej delegátky Sylvie Šulíkovej na 50. ročníku Miss Intercontinental 2022 v Egypte, v týchto dňoch finišuje už príprava našej ďalšej úspešnej finalistky, 1. vicemiss Slovensko 2020 Viktórie Podmanickej na 60. ročník svetovej súťaže krásy Miss International 2022, ktorá sa bude konať v japonskom Tokiu. Verím, že bude nasledovať úspech Sylvii,” netají sa Oklamčák. Ten do krásnej brunetky vkladá veľké nádeje a jej reprezentovanie na medzinárodnej súťaži ho stojí aj nemalý balík peňazí.

Viktória Podmanická Zdroj: instagram / @viktoria.podm

Ako sme sa totiž dozvedeli, Japonsko zvýšilo náklady na súťaž o 100 %, a tak sa každá krajina musela pre svoje delegátky viac buchnúť po vačku. „Letím koncom novembra. Konečne po dvoch rokoch sa to uskutoční. Mala som tam letieť ešte v roku 2020, lenže bol covid a situácia to nedovoľovala, preložili to na ďalší rok a potom znova na rok 2022. Idem tam na tri týždne, finále je 13. decembra,” prezradila nám Podmanická, ktorej prípravy sú v plnom prúde.

„Pripravujem si šaty, aj na bežné dni, aby som tam nemala len rifle a obyčajné tričká. Oslovila som návrhárov, či by mi nezapožičali nejaké modely a riešim aj kroj. Ten mi musí sadnúť na mieru a ešte ma čaká nácvik tanca s ľudovým súborom,” dodala.