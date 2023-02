Jozef Iľko dnes oslavuje 84 rokov a kolegovia z rannej šou mu za prítomnosti generálneho riaditeľa Matthiasa Setteleho a riaditeľa spravodajstva Henricha Krejču pripravili niečo, na čo nezabudne. Pomenovali po ňom malý most pred Markízou, na ktorom roky hlásil počasie. Od dnes je to Most RNDr. Jozefa Iľka. ,,Pán doktor je súčasťou ranného vysielania už od 30. augusta 1999. Jeho 10-dňová prognóza sa stala legendárnou ako on sám. Aby sme prejavili úctu k jeho dlhoročnej práci, rozhodli sme sa mu k jeho narodeninám pripraviť prekvapenie, vďaka ktorému sa budeme s pánom Iľkom stretávať každý deň,“ povedal Krejča.

Jozef Iľko je súčasťou Telerána od úplného začiatku. Zdroj: archív J.I.

,,Želám v mene celej redakcie pánovi doktorovi pevné zdravie a nehynúci optimizmus, ktorým nás vždy teší. Je obdivuhodné, že je neustále vo forme, vždy elegantný a pripravený na akúkoľvek odbornú tému. Pán doktor, máme vás radi!“ odkázala mu Zuzana Štelbaská, šéfredaktorka publicistiky TV Markíza. Jozef Iľko je stále mimoriadne aktívny, má rad šport, obzvlášť tenis, každodenne lúšti sudoku, čím si „zamestnáva“ mozog, aby bol v kondícii, pre radosť hráva na klavíri a aj na akordeóne. Všetko najlepšie!

