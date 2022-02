Ak by ste čakali, že Banášovci majú svoje víkendové „sídlo“ niekde na samote, aby mali dostatočné súkromie, mýlili by ste sa. Ich chalupa sa nachádza len pár metrov od ich domu, a to priamo v srdci bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Útulné miesto využívajú na relax a ako tvrdí samotná Adela, chalupa je aj vysoko ekologická. „Mne je na tejto chalupe sympatické, že je tu latrína. Čiže, nekakáme do pitnej vody, čo inak ľudstvo z nejakého čudného dôvodu robí. Vždy, keď sme mali chalupu, som radšej chodila na latrínu. Nechcem to definovať ako nejakú moju záľubu, to chodenie na latrínu,“ prezradila v relácii.

Adela Vinczeová sa o chalupe rozprávala s Katkou Jesenskou. Zdroj: Tv JOJ

Keď moderátorke Katke Jesenskej povedala, že na ich latríne to vonia, zo začiatku jej nechcela veriť, no po chvíli sa o tom presvedčila na vlastný čuch. Celú latrínu mali vyzdobenú levanduľou, ktorá je vďaka svojej prenikavej vôni lepšia než akýkoľvek osviežovač vzduchu. Čo sa týka interiéru samotnej chaty, majú do dnu útulne zariadené. Stačí im malá kuchynka, sedacia súprava a množstvo kníh.