Rychtářova vyvolená sa volá Iva Ledvinková (57). Žije v Rakovníku, kde predáva oblečenie a niekedy aj zmrzlinu. Prvýkrát sa stretli pred deviatimi rokmi pri benzínke, kde sa Rychtář s Ivetou zastavil na kávu. „Prišla k nám, od oboch chcela autogram a zmizla,“ zveril sa českému denníku Aha! Rychtář.



Potom, čo Iveta v roku 2014 skočila pod vlak, bol Jozef štyri roky úplne sám. „Jedného dňa sa mi zrazu ozvala Iva, že číslo si zohnala na internete. Chcela sa vidieť a či vraj za ňou nechcem zájsť do Rakovníka,“ opisuje Rychtář začiatok ich nového vzťahu. S Ivou sa odvtedy pravidelne vída a v piatok sa jej dokonca opýtal, či by si ho nevzala. A dokonca spolu zašli aj do spoločnosti, ktorá zariaďuje svadby.

„Odpovede sa mi ešte nedostalo, ja len dúfam, že bude kladná,“ usmieval sa Josef, ktorý má z prvého manželstva dvoch dospelých synov a Iva má z dvoch manželstiev päť dospelých detí. „Čas od času sa naše rodiny stretávajú a je nám spolu skvele,“ pokračoval Rychtář. „Od prvého dňa nášho stretnutia som sa do nej zamiloval, nemal som ale odvahu jej to oznámiť. Teraz som to už musel zo seba dostať,“ vysvetľuje Josef a zdôrazňuje: „Som s ňou šťastný a priznávam, že človek by nemal byť sám, pretože to vlastne vôbec nevie a škodí mu to. To som nevedel, už to ale viem.“

Symbolický pomník Ivety Bartošovej na cintoríne v Prahe. Na snímke Josef Rychtář. Zdroj: EMIL VAŠKO

Iva mu vraj jeho niekdajšiu manželku Ivetu vo veľa veciach pripomína. „Je jej aj trochu podobná. Je pracovitá, dobrá, skromná a citlivá. A nemala to v živote vôbec ľahké,“ dodal Josef.