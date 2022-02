Pre Ester Lauferovú hovoriť o svojom otcovi nie je veľmi príjemné. „Nič sa zatiaľ nezmenilo,“ povedala Blesku Ester Lauferová o otcovi, ktorý sa neprebudil po operácii srdcovej chlopne, ktorú absolvoval pred dvoma rokmi. Netajila sa tým, že prišla oslavovať za otca. „Samozrejme, to nie je také, ako keby tu bol on. Nedokážem ho nahradiť. Ale som tu kvôli nemu a za neho,“ dodala umelcova dcéra. Na Laufera myslel aj majiteľ divadla Oldřich Lichtenberg (58). „Pepo, zdravíme ťa, myslíme na teba a veríme, že sa medzi nás vrátiš,“ odkázal do motolskej nemocnice, kde leží známy herec.

Josef Laufer je už dva roky v umelom spánku. Zdroj: Blesk

