Josef Abrhám zomrel v pondelok podvečer. Pre ČTK to potvrdil jeho jediný syn Josef Abrhám mladší (45), ktorého mal so svojou celoživotnou láskou Libuškou Šafránkovou († 68). Hercova smrť však nebola pre jeho rodinu ani kolegov nič neočakávané. Mnohí sa zhodli, že s Libuškou, ktorá zomrela v júni minulého roka po operácii spojenej s vážnou chorobou, boli jedno telo a jedna duša, a tak by bez nej na tomto svete aj tak príliš dlho zostať nemohol. Okrem toho aj jeho dobrý kamarát Jan Kačer dávnejšie povedal, že Josef Abrhám bol už dlhodobo vážne chorý. „Pepík má problémy neurologického charakteru. Je to s ním vážne. Vyzerá to tak, že už si asi nikdy nezahrá," povedal ešte pred smrťou Libušky v českom Blesku Kačer.

Podľa informácií Blesku zomrel Abrhám v nemocnici v Mělníku. Čo presne zapríčinilo jeho smrť, zatiaľ nie je verejnosti známe, rovnako ako to, ako chorobou trpel. Keď sa však minulý rok objavil na obidvoch rozlúčkach s milovanou Libuškou, ľudia ho už takmer nespoznali. Mal neprítomný pohľad a prepadnuté líce, takže pohľad na vysileného starčeka na vozíčku trhal srdce. Po smrti manželky dožíval u svojho syna Josefa, ktorý sa o neho staral.

Pred deviatimi rokmi, pri príležitosti uvedenia filmu Přijde letos Ježíšek?, však prekvapil, keď v rozhovore otvorene priznal, akú smrť by si sám želal. „Tých osem hodín, keď v noci spíme, sa dostávame do inej formy existencie. Ja neviem, kde je ten pravý život. Možnože je práve v tom sne, tých osem hodín, keď o sebe nevieme a telo si medzitým robí poriadok. Pokojne sa však môže stať, že už sa ráno nemusíme prebudiť. Niekedy by som bol za to aj celkom rád. Zostať naveky v niektorom sne. To by nebol zlý odchod,“ povedal.