Stretla som vás na krste, kde je hlavnou myšlienkou problém duševného zdravia. Ako je vám blízka táto téma, prípadne, stretli ste sa v okolí s niekým, kto tento problém má? Nedajbože, vy ste mali slabé chvíľky?

- V blízkom okolí som sa nestretla s problémami duševného zdravia, ale v širšom áno. Viem, že niektorí ľudia to riešia, takže postupujú moderne, netvária sa, že to nie je a nezahrabávajú to pod koberec – a práve to je v súčasnosti moderné, nehanbiť sa za to. Duševnú chorobu nevidíte. Možno si pri niektorých poviete, že áno, táto má nárok na duševné poruchy, lebo má postihnutú dcéru a nemá to ľahké. Pri takýchto ľuďoch človek čaká, že má nárok s niečím takým bojovať. Mám šťastie, že to zvládam a nemám problémy. Potom sú ľudia, ktorí majú dobrú prácu, dobrý plat, rodinu, všetko... a tým človek iba ťažko uverí, že práve takí môžu mať psychické problémy. Povedia im, prosím ťa, nevymýšľaj si. Psychické problémy si však nevyberajú. Tá diagnóza vám môže padnúť do života, ani neviete, ako.

Vy sama ste sa stretli s nejakými takýmito problémami?

- Nie. Ale určite tie prvé chvíle, keď sme sa dozvedeli, že Saskia nebude v poriadku, boli náročné, ale nejako sme to sami spracovali a naučili sa s tým žiť. Našťastie som nepotrebovala vyhľadať pomoc. Sú však rodičia, ktorí v takýchto situáciách pomoc potrebujú.

Z vašej dcérky je už veľká slečna. Koľko má presne rokov?

- Na začiatku januára oslávila 16. Ja mám stále pocit, že mám 29 rokov (smiech). V marci budem mať 47 a vždy si hovorím, že čoo, už? Nie, mám 29!

Čím to podľa vás je, že sa stále cítite mladšie?

- Rozprávala som sa o tom aj s kamarátkami, v 30-ke som mala dieťa, dovtedy bezstarostný život. Môj mentálny vek je jednoducho tých 29.

Ako sa udržujete v kondícii? Poraďte nejaký recept, trik ostatným ženám...

- Som známa tým, že sa rada „cápem“ (smiech). Dlhé roky používam mastné krémy, výživné. Ale stále je základ aj genetika, je to 50 % úspechu, niekto hovorí, že dokonca až 70 %. Potom tých 30 % je to, čo robíte. Nikdy som nefajčila, nepila, nežúrovala, tak podľa mňa to telo nemá tieto stopy, ktoré vždy vyjdú na povrch až neskôr. Možno keď to 25-ročné dievča fajčí, zakamufluje to, na pleti sa to ešte neprejaví. No keď toto človek v mladosti nerobí, ani celý život, je to určite veľké plus. Do toho pozitívna nálada. Stále napríklad hovorím: Cvičím menej, ako by som chcela, jem viac, ako by som chcela (smiech). Na tomto pracujem (smiech).

Čo si takého dobrého najradšej doprajete?

- Všetko! Som gurmán. Skôr môžem povedať, čo nemám rada (smiech). Som dobrý jedák. Rada varím, ale počas pandémie som často varila, tak potom som si musela dať pauzu. Už mi to išlo na nervy.

