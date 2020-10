Renáta Názlerová (52) sa do povedomia ľudí dostala vďaka jojkárskej relácii Súdna sieň či Supermana. Najnovšie má nové zamestnanie a neuhádli by ste, kde teraz pôsobí.

Všetkých fanúšikov bacuľatej brunetky prekvapil jej nedávny príspevok na sociálnej sieti. „Oddnes je tá zmena. Stala som sa riaditeľkou domova sociálnych služieb v Pezinku,“prekvapila všetkých Názlerová. Pod jej príspevok začalo pribúdať množstvo prajúcich komentárov k jej novej práci. Ako sa k nej dostala? „Miesto som získala cez výberové konanie. Myslím si, že človek by mal vedieť v prvom rade, čo je jeho zmysel života a ten môj sa neokliešťuje iba na mňa. Mojou snahou je byť nápomocná aj iným. Ak teda niečo viem a mám nejaké skúsenosti, tak ich chcem odovzdať,“ reagovala nám Názlerová.

Renáta Názlerová Zdroj: Facebook R. N.

Domov sociálnych služieb v Pezinku bol neslávne známy najmä tým, že začiatkom apríla tohto roku sa tam nakazilo 5 zamestnancov a 42 klientov tohto centra. Ako je na všetko aj čo sa týka korony pripravená jojkárka? „Som tu ešte len od 1. októbra. Ešte som do toho úplne neprenikla, ale pochopila som, že ľudia sú tu veľmi zmobilizovaní a vrámci toho, že situácia predtým bola neprehľadná, nikto nevedel, čo sa bude diať a ani to, ako dlho to bude trvať. Už teraz sa pripravujem na scenáre, ktoré by mohli nastať,“ dodala spokojná Názlerová.

