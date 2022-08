Jesenská vďaka svojej relácii navštevuje chaty rôznych celebrít či známych ľudí, a tak sa aj v minulosti zoznámila napr. s talianskym šéfkuchárom Andreom Eňom, s ktorým randila istý čas. Aktuálne je už nejaký ten piatok bez oficiálneho partnera a mnohým sa možno naskytá otázka, prečo. Moderátorka je totiž v skvelej forme a nás zaujímalo, ako sa o seba stará.

Na snímke Katarína Jesenská na nedávnej jojkárskej párty. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Asi nemám nejaký extra recept na to, ako byť vo forme. Treba mať rád život, treba byť činný aj činorodý, asi som až príliš činorodá, ale ja to mám rada. Mám rada ľudí, prácu, svoj časopis, teraz ešte robím aj knihu. To, že som medzi ľuďmi a stále pracujem, to ma udržuje v dobrej kondícii. Ale musím priznať, že aj ja bývam unavená a veľakrát. Životosprávu viac nemám, ako mám, pretože, keď je človek na cestách, čo ja som často s výrobou relácie, nemá čas na to, aby si navaril a zobral so sebou, takže sa mnohokrát stravujeme na salašoch či miestnych reštauráciách alebo po čerpacích staniciach,” prekvapila nás Jesenská, ktorá príliš nedbá na to, čo zje. A dokonca nikdy nedržala žiadnu diétu.

„Naozaj v tomto nehľadajte to, že by som sa stravovala podľa jedálnička, ktorý by mi mohol vyhovovať. Nie, nevyhovuje mi to, ale človek sa jednoducho musí prispôsobiť. Ale, keď mám čas, som kuchárka, tak varím, veľa doma varím, aj synovi, aj keď sme na chalupe. Obdivujem ľudí, čo vedia držať diéty. Som gurmán a mám veľmi rada jedlo, že si to jednoducho neviem odoprieť. Milujem chlieb, pečivo a veci, ktoré sú naozaj veľmi kalorické," hovorí blondínka.

"Diétu som nikdy nedržala, ale o to viac sa hýbem a cvičím. Keby som sa nehýbala, tak neviem, ako by to dopadlo. Veľa sa hýbem aj v práci, ono sa to nezdá, ale niekedy sa musíme vyštverať aj na kopec. A keď mám čas, cvičím jogu a makám vo fitku, kde vyslovene posilňujem aj cviky na chrbticu. Vždy som sa venovala športu, to mám tak nejako zakódované, že bez toho neviem fungovať. Aj bicyklujem,” dodala.



