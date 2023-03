Keď si toho človek vezme na plecia viac než zvládne, dopadnúť to môže všelijako. Do tejto situácie sa dostala aj Katka. Tá otvorene priznala, že vyhorela! Čo presne bolo príčinou toho, že potrebovala zmeniť vzduch a doslova zutekala na Srí Lanku?



Katka Jesenská miluje svoju chalupu. V poslednom čase však na ňu doľahli pracovné povinnosti, ktorých moderátorka nemá málo. Zdroj: archív

„Bola som trochu prepracovaná. Reláciu Na chalupe robím v podstate už 8 rokov a musím povedať, že na ozdravnom pobyte som nebola ešte nikdy. Vydala som knihu, som šéfredaktorkou časopisu a tvorím celú reláciu, takže nemám toho málo. Už sa to nejako nahromadilo a tým, že som taký perfekcionista, tak to na mňa všetko doľahlo a potrebovala som vypnúť, odísť niekde ďalej z pracovného nasadenia,” povedala nám.



Fotenie titulky Katkinej knihy Moja chalupárska kuchyňa. Kniha zožala úspech, o akom sa moderátorke ani nesnívalo. Okrem toho, že z pultov zmizla prakticky hneď, je tiež nominovaná na knižné ocenenie. Zdroj: instagram.com/ @katarina_jesenska

Je z toho všetkého už „vonku”? „Pomohlo mi to veľmi – bolo to poučné a prospešné,” teší sa. Ako mnoho známych tvárí, aj ona sa na dovolenke rozhodla okúsiť ajurvédu. „Tento pobyt je iba začiatok, človek musí tento životný štýl študovať. Mňa to absolútne začalo fascinovať, nakúpila som si knižky a teraz to postupne študujem, prešla som si očistou a podstúpila som terapie v rámci masáží a treatmentov. Je to len taký krôčik, pretože podľa mňa, ide o štúdium na celý život. Je to cesta k prevencii, čerstvej mysli, odporúčala by som to každému,” ozrejmila nám Katka.



Premiérové časti novej jarnej série Na chalupe odštartovali od 5.marca na JOJ-ke.



Prečítajte si tiež: