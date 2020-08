Jojkár Ján Mečiar súčasnú manželku Janku poznal už roky, keď bol ešte ženatý s prvou ženou. Stretávali sa na akciách, ktoré ona organizovala a on moderoval. A keďže mu to v manželstve škrípalo, radšej z neho podľa jeho slov odišiel a skončil v náručí sympatickej Janky. A kto by to bol do nich povedal, dvojica pred pár dňami oslávila už 15 rokov od sobáša. Prezradila ich fotka kolegyne Lucie Barmošovej, ktorá im prišla k ich výročiu zagratulovať s tortou s ich podobizňou. „Všetko najlepšie, priatelia moji,“ odkázala im.





Párty televízie JOJ k príležitosti predstavenia novej zábavnej relácie. Zľava: Ján Mečiar, Adriana Kmotríková, Marián Čekovský, Marián Gáborík a Ady Hajdu. Zdroj: EMIL VAŠKO