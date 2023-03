Herec, ktorého v poslednom čase zdravie potrápilo viac ako dosť a viackrát pobudol na nemocničnom lôžku, si vyšiel do spoločnosti prvýkrát od januárového prepustenia z nemocnice. Na konci roka 2022 skončil dokonca na JIS-ke s kyslíkovou maskou. Nemohol dýchať. Po novom roku ho prepustili domov a Krampol je, zdá sa, znova vo forme.

Jiří Krampol pred rokmi. Zdroj: Profimedia

„Lezie mi to na nervy, ako zo mňa robia chcípáka. Mám blbé priedušky a dobrovoľne som si išiel ľahnúť do nemocnice, aby mi ich dali dokopy. A potom mi dali štvrtú vakcínu a bolo mi po nej týždeň blbo,“ prezradil Krampol pre český Blesk. To, že sa zdravotné ťažkosti podpísali na jeho vzhľade, sa však nedalo prehliadnuť. Okrem Krampola sa na premiére ukázal aj bývalý český väzeň, vrah a recidivista Jiří Kajínek, ktorého sprevádzala priateľka.

