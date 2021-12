Radek Valenta sa do povedomia televíznych divákov dostal svojou prvou filmovou úlohou v rozprávke Princezna ze mlejna, kde si po boku Andrey Černej zahral Jindřicha. Neskôr nasledovala rola Kulihráška v rozprávke Kulihrášek a zakliata princezná (1995) a po ďalšej filmovej odmlke sa znovu pripomenul až v pokračovaní Troškovej rozprávky Princezna ze mlejna 2 (1999). Potom sa objavil už iba v niekoľkých menších filmových rolách a v seriáli Ošklivka Katka (2008), kde stvárnil hovorcu Makro Textilu.

Princezná ze mlejna. Zdroj: archív

Herec sa za tie roky, ktoré od Princeznej ze mlejna ubehli, zmenil na nepoznanie. Jeho kučery sú minulosťou. A čo sa týka kariéry, už nikdy žiadnu podobne veľkú rolu nedostal. Princezna ze mlejna mohla byť pre mladého študenta konzervatória vstupenkou do sveta šoubiznisu, režiséri ho však nechceli. Radek Valenta sa preto rozhodol skúsiť svoje šťastie za veľkou mlákou. Tam to však bolo ešte horšie.

„Nemohol som robiť divadlo, takže som robil, čo bolo treba, aj to najhoršie. Roznášal som jedlo, čistil wc, vykladal som kamióny. A do toho, keďže sa mi začalo cnieť po hraní, som skúsil pár konkurzov,“ zaspomínal si herec pre český Blesk. „Nebral som to veľmi vážne. A keďže moja angličtina nebola super, tak som nemal veľa úspechov. Na jazyku to vždy stroskotalo. Ale hovorili mi, keby som sa fakt učil, tak by som sa chytil. Ale musel by som čakať. To by znamenalo veľa rokov. A to som nechcel a vrátil som sa do Česka,“ dodal Valenta, ktorý sa dnes živí dabingom a reklamou a pôsobí v Divadle na Palmovke. Na nedostatok práce sa tak sťažovať nemôže.

