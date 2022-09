Na výzore Jessicy sa podľa jej slov podpísali udalosti, ktoré sa odohrali s jej expriateľom. „Pri poslednom partnerovi som sa niekoľkokrát bála o život. Okrem toho, že to chcel so mnou niekoľkokrát autom niekde napáliť, psychicky ma vydieral a šikanoval,” priznala Jessica v Extrémnych premenách. „Najhoršie bolo to, že som bola so sestrou doma, bol tu tiež a ja som to s nim chcela ukončiť. Chlapec to evidentne nezvládal, zobral nožík, chcel sa zabiť. Takisto s ním išiel proti mne, čiže mohol zabiť aj mňa,” opísala desivé momenty.

Jessica Záhradová sa vyjedla na 135 kíl. Na snímke počas tréningu v šou Extrémne premeny s Marošom Molnárom Zdroj: tv markíza

„Do detailov nejdem zachádzať. Ďalšie dva týždne som nefungovala a od toho momentu som pribrala asi 20 – 30 kg za posledné dva-tri roky,” uzavrela. Vďaka Marošovi Molnárovi schudla 46 kíl. Koľko váži dnes? „Posledné mesiace to už bol masaker. Povedala by som, že som bola na hrane: viac cvičiť, minimum jedla, čo mi spôsobilo aj určite komplikácie. Preto po galavečere bolo najdôležitejšie dostať sa do systému, začať jesť normálne, ako som bola pôvodne nastavená. To mi trošku na čísle uškodilo a išla som tri kilá hore. Potom som sa dostala na váhu, akú som mala na galavečere. Teraz pokračujem, aby som sa dostala na váhu, ktorú chcem ja,” prezradila pre markíza.sk.