Syn Petra Sepéšiho dlho o svojom otcovi nevedel, dnes už je to však všetko minulosťou. V rozhovore pre nova.plus prezradil, aký vlastne je. „Úplne som sa v tej minisérii videl. Vystrašene a udivene som sa na to pozeral. Otočil som sa na mamu a opýtal som sa jej, či taký naozaj bol a ona povedala, že áno. Pomyslel som si, že už viem, po kom to mám, tú svoju prudkosť,” prezradil Petr mladší.

Premiéra filmu Iveta v Lucerne. Na snímke je Vojtěch Vodochodský a Artur Štaidl. Zdroj: MARTIN DOMOK

Vedel spevák o tom, že má syna? „Presne, ako to bolo vo filme, mama mu to nestihla povedať, že bude otcom. Chcela mu to povedať a chceli to spolu prebrať. Údajne sa to vraj dozvedel ešte predtým, než sa stala nehoda. To viem od mamy, tá mu to však povedať nestihla,” dodal spevák.