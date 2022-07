Duchoň odišiel z tohto sveta príliš skoro, no zanechal po sebe nesmrteľné hity a jedinú dcéru. A z tej je už päťdesiatnička. „Je to pre mňa neuveriteľné, ale dnes je to presne 50 rokov,” napísala dcéra speváka Karola Duchoňa Danka na sociálnej sieti. Netajila sa tým, ako jej otec prišiel na to, keď sa narodila.

Výnimočné spevácke majstrovstvo Karola Duchoňa je nepopierateľné, on sám však túžil po barytóne kolegu a kamaráta Karola Konárika. Zdroj: archív

„Utekaj domov, máš dcéru! V jeho živote to bola významná udalosť. V tom čase bol na návšteve u rodičov v rodnom Jelenci. Zazvonil telefón: „Utekaj domov, máš dcéru!“ Najprv si myslel, že si ho priatelia doberajú, lebo vedeli, že túži po dcére, potom uveril, sadol do auta a uháňal do bratislavskej pôrodnice. Musím povedať, že 50 je iba číslo a vôbec sa na to necítim,” napísala Danka v príspevku, ktorý uverejnila na profile svojho otca.