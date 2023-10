Na Farmu dorazili dvaja noví pomocníci Dominika a Matúš. A ako to už býva zvykom, priniesli so sebou aj kvalitnú výslužku. Bublaninu a plný košík chľastu. Ich príchod sa rozhodli všetci patrične osláviť. Kým niektorí si dávali pri obracaní štamperlíkov „bacha“, tí ďalší to zobrali hlava-nehlava. No a taký Denis to mimoriadne prehnal. Hlavne s kombináciou toho, čo pil.

Azra a Denis Zdroj: TV Markíza

Nadránom sladké snívanie generácie Y prekazil nechutný zvuk. Denis sa nahol z postele a na podlahu rovno medzi prístelky hodil obrovskú „šabľu“. Ostatní sa okamžite prebudili a vyzerali ako také vyplašené surikaty. „Po včerajšej žúrke som bol rozbitý, pretože som pil mlieko a víno. Nebolo to rozumné, doma by som to určite nepil,“ zhodnotil Denis, ktorý musel celý ovracaný príbytok vyčistiť. „Stopy zahladené, skutok sa nestal,“ dodal so smiechom.

