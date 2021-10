To, že Jasmina s Rytmusom si užívajú prepychový dom neďaleko Bratislavy, je známe takmer od začiatku ich randenia z roku 2018. Hniezdočko lásky totiž Rytmus kúpil krátko nato, ako sa dal s Jasminou dokopy. Ich luxusné hniezdočko sa nachádza na veľkom pozemku s bazénom a malým detským ihriskom a Alagič aj raper ho už niekoľkokrát ukázali na Instagrame. Rovnako dali fanúšikom možnosť nahliadnuť do interiéru a inak to nebolo ani teraz.

Jasmina Alagič u seba doma. Zdroj: Instagram J. A.

Moderátorka ukázala obývačku, no mnohým pri pohľade na ňu stuhla krv v žilách. V rohu pri televízore sa totiž vyníma strašidelná „bábika“. Jasmina je známa svojským vkusom a tentoraz dokonca verejne zareagovala na strašidelný doplnok.

„Jasné, že sa nebojí môj malý. On vyrastá pri mojich všelijakých ‚haluzách‘, ktoré robím, a halloweensku výzdobu úplne milujem. On vie, že sú to hračky, že to je sranda. Sám ju zapína, aby jej takto šibalo. A nemáva žiadne zlé sny ani nič podobné, lebo sa hráme, že veď to je iba akože,” dodala Jasmina.

