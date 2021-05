Jasmina Alagič Vrbovská (31) prežíva to najšťastnejšie obdobie v živote. Už takmer dva roky je milujúcou manželkou rapera Patrika Rytmusa Vrbovského (44) a dvojica si od júla 2019 užíva spoločného synčeka Sanela Patrika. Okrem toho si spolu nažívajú v rozprávkovom dome v obci neďaleko Bratislavy. A ten si teraz vylepšili luxusnou terasou na ich záhrade.

Nie je to tak dávno, čo sa Jasmina fanúšikom a priateľom na Instagrame pochválila, že ju nadchli práce v záhrade a začala sa tomu viac venovať a najnovšie si zaobstarala aj nový nábytok na vonkajšie sedenie. "Drahí kamaráti, spomínala som vám, že som absolútne podľahla našej záhrade. Tento rok som sa ju naozaj úpenlivo snažila premeniť na jednu krásnu oázu pokoja, kde sa všetci budeme cítiť ako na dovolenke. A aj keď sa snažím byt akokoľvek skromná, mám pocit, že sa nám to podarilo. Všetko vám postupne poukazujem, ale určite by som chcela začať týmto úžasným nadčasovým mega kvalitným a v mojich očiach prekrásnym záhradným sedením," pochválila sa Alagič na Instagrame, kde zverejnila aj fotku novej terasy a jej luxusného zariadenia.

Jasmina Alagič s manželom Rytmusom. Zdroj: Instagram.com/@jasmina_alagic

Obchod, ktorý si vybrala, na svojej stránke ponúka záhradné kreslo za zhruba 1000 eur, záhradná hojdačka tiež stojí približne 1000 eur a pri viacerých výrobkoch svieti oznam "cena na vyžiadanie". Ide teda o celkom mastné sumičky, ktoré sú pre bežného smrteľníka riadnou pálkou. Nie je ale žiadnym tajomstvom, že moderátorka pomerne často propaguje rôzne výrobky na Instagrame a tak je možné, že za svoju luxusnú terasu necvakala vysoké sumy, ale "dostala" to za reklamu, keďže spomínanú taliansku firmu s predajom nábytku označila v príspevku.

"Môj muž keď si prvýkrát sadol na našu terasu tak v sekunde vypleštil oči pretože podľa mňa dovtedy ani netušil,že som tak dobre vybrala. Jedna vec je ako tie veci vyzerajú a že sú naozaj krásne, ale druhá vec je ich funkčnosť. No a tu sa viem rukami nohami zaručiť za oboje," dodala vytešená Jasmina.

