Jasmina Alagič sa už čoskoro predstaví ako moderátorka jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. Jednotlivé časti sú už natočené, no pred pár dňami ešte absolvovala dokrútky. No a do nich ju líčil jej dvorný vizážista Milan Švingál.



Jasmina Alagič Vrbovská Zdroj: MICHAL SMRČOK

“Takže, Beruška moja krásna, dnes ideme robiť dokrútky. Ako by si chcela vyzerať?” opýtal sa jej vo videu. “Tak, ja by som chcela vyzerať ako to dievča, čo má ten dlhý ponytail (chvost, pozn. red.) a málo rokov, ako….ako sa volá?” odpovedala mu Jasmina. “Mariana. Ty budeš Mariana Grande,” zabával sa Milan. “Áno, Mariana,” reagovala Alagič vo videu, na ktorom sa bez akéhokoľvek mejkapu zoširoka usmievala. Keď ju však ľudia zbadali, neodpustili si drsnú kritiku. Viacerí jej odkázali, že s tými ústami vyzerá ako Thomas Puskailer a tí ďalší, že načo si tak krásna žena nechala napichať pery. Mnohé smrteľníčky si však vydýchli, že aj krásna Jasmina vyzerá bez líčidiel ako úplne bežná baba.