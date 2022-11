Zuzana Plačková a Jasmina Alagič momentálne rozdávajú v rámci vianočnej súťaže rozprávkové výhry. Pri utorkovom žrebovaní si však obliekli outfity, ktoré by si už na seba rozhodne dávať nemali.

Zuzana a Jasmina sa obliekli do rovnakých obtiahnutých kompletov a lákali na rozprávkovú výhru. Postave Alagič však elastický outfit vôbec neulahodil. „Dievčatá! Tak krásne baby, ale ten outfit. Verím, že aj keď sa Jasmina videla, tak musí uznať, že toto je najhorší „vohoz“, v ktorom ju kto kedy mohol vidieť. Fakt veľmi nelichotivé,” napísal im fanúšik z Čiech. ,,Tá Jasmina, taká krásna baba, dokonalá postava a tento outfit… Konečne sa za seba nemusím hanbiť. Sorry, ale toto bol prestrel riadny tento "in" (out)fit,” reagovala Kamila.

Jasmina Alagič Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjBHSJIok0-/

