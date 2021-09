Tak ako to už pomaly býva zvykom, aj v dnešnej časti Talentu budú o postup bojovať vymakaní akrobati. Ide o zoskupenie súrodencov z Austrálie, ktorí žijú v Nemecku. Všetci traja majú svalnaté telá a na konci vystúpenia si dokonca zavolajú aj porotkyňu Dianu Mórovú, ktorú zapoja do vystúpenia. „Boli ste úžasní,” zahlásila Jasmina, keď prišli do zákulisia za moderátormi. A potom si ich zručnosti vyskúšala aj ona.

Traja akrobati - súrodenci z Austrálie, ktorí žijú v Nemecku, predviedli úžasné číslo. Zdroj: TV JOJ

„Ja som ťažká, chudák chalan a ešte som sa aj najedla,” vtipkovala Alagič, ktorá sa ani nenazdala a už ležala na chrbte jednému z akrobatov. „Práve zomieram,” povzdychla si a zaklonila sa dozadu do polohy mostíka. Napriek tomu, že polohy vyzerali všelijako, užila si to. „Bolo to úžasné, ďakujem veľmi pekne, mrzí ma tvoj chrbát,” konštatovala moderátorka. Talent uvidíte už dnes od 20.35 hod. na JOJ.

