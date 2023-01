Ako Dara sľubovala, na pódiu sa vystriedalo niekoľko zaujímavých hostí. Pieseň Nebo Peklo Raj, ktorú Rolins naspievala s Tomim Popovičom, si s ňou strihla speváčka Tina, na pódiu sa objavila Monika Bagárová, Dan Bárta a dokonca aj jej dcéra Lola. Obrovský šok však na hostí ešte len čakal.

Dara si strihla duet aj s dcérou Lolou. Zdroj: Instagram Dara Rolins

Keď sa totiž Dara na začiatku roka 2018 po siedmich rokoch rozišla s raperom Rytmusom, nikto už nečakal, že by títo dvaja ešte niekedy spolupracovali. Po krachu ich vzťahu si totiž Patrik našiel novú lásku Jasminu Alagič a každý príspevok Dary, ktorý smeroval k spomienkam na ich vzťah, ho vytočil do vývrtky. Neraz Rolins adresoval poriadne drsné slová. „Čo od nás chceš? Čo si máme púšťať každý rok skladbu 8. október a pozerať si naše spoločné fotky? Neverím, že by si toto robila, keby si mala nového frajera. Tiež by ste oslavovali výročie svojich ex? Je to choré,” odkázal jej v októbri 2018. Ale ani Dara už neskôr nemala na svojho bývalého pekného slova...

Rytmus a Dara tvorili pár sedem rokov. Zdroj: archív

O to väčší šok nastal na jej sobotnom koncerte. Keď odpálila hit Party DJ, ktorý kedysi naspievala spolu s Rytmusom, hostia v aréne ostali ako obarení. Na pódiu sa odrazu objavil jej ex Rytmus! Aréna bola v totálnom vytržení. „Darinka, v prvom rade by som chcel poďakovať za všetko. Že sa o nás staráš, že robíš hudbu, že nás ovplyvňuješ, gratulujem ti k tejto krásnej udalosti a k plnej O2 Aréne. Veľký potlesk! Všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, veľa šťastia a veľa lásky, pretože o tom to je!“ povedal jej Rytmus na konci svojho vystúpenia. Ako sa hovorí, čas zahojí všetky rany a krásnym príkladom je aj táto dvojica.

Všetci fanúšikovia Dary a Rytmusa tak netrpezlivo čakali, či sa raper po koncerte vyjadrí, ako k tomuto zmiereniu prišlo. A viacerých zaujímalo aj to, či s tým jeho manželka Jasmina Alagič vôbec súhlasila a aký ma na to názor. No a kráska ,,vyslyšala" prosby ich priaznivcov a v pondelok neskoro večer spustila na Instagrame live vysielanie, kde odpovedala na všetky zvedavé otázky. A samozrejme, mnohé smerovali aj k vystúpeniu Dary a Rytmusa. ,,Je to skvelé! Ja som mu povedala, že určite nech ide, že to bude bomba a mám pocit, že v istý moment sa otriasali základy O2 Arény a bolo to dokonalé. A keď som dostala video z toho vystúpenia, ja som mala normálne zimomriavky. Bol to veľmi emotívny a veľmi silný moment," odpovedala všetkým zvedavcom. ,,Viem, že to je jedna z vecí, ktoré vás momentálne najviac zaujímajú a mňa by to asi tiež zaujímalo. Bolo to úžasné, to bola tak silná emócia, že ja som to síce videla iba cez video, ale dokázala som ju precítiť tak, že si neviem predstaviť, čo to muselo byť pre ľudí, ktorí boli priamo tam," dodala Jasmina.